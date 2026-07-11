Haberler

Yayaya çarpan motosiklete arkadan gelen motosiklet çarptı: 3 yaralı

Yayaya çarpan motosiklete arkadan gelen motosiklet çarptı: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması sonucu iki motosiklet sürücüsü ve bir yaya yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet sürücüsü ile bir yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D.D.K. idaresindeki 42 BEN 451 plakalı motosiklet, hastane istikametinden şehir merkezi yönüne seyir halindeyken, plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobilden aniden yola inen M.Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü yola savruldu. Bu sırada aynı istikamette seyreden R.E.S. yönetimindeki 42 BBG 840 plakalı motosiklet de devrilen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüleri ile yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıllık hasret sona erdi: Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü

40 yıllık gurbet sona erdi: Ali Amca vatan toprağına kavuştu
İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı

İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı

7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı
Bin 900'den fazla LGBTQ+ yolcunun bulunduğu gemiye Türkiye'den sonra Mısır da izin vermedi

Bir müslüman ülke daha sapkın gemiye limanları kapadı
Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto

Belediye meclisinde müstehcen görüntü isyanı! Ardına bakmadan kaçtı
Tarihin son tanığı hayata veda etti: Demir akciğere bağlı yaşayan son hasta hayatını kaybetti

Ömrünü metal bir silindirin içinde geçirdi: Ölüm nedeni kahretti