Karamürsel'de taksi şoförü tabancayla vurularak öldürüldü
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, taksi şoförü Murat Karaca'nın aracına binen Mustafa Gülbaş tarafından darbedilip, tabancayla vurularak öldürüldüğü olayın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.
KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, taksi şoförü Murat Karaca'nın (45), aracına binen Mustafa Gülbaş (43), tarafından darbedilip, tabancayla vurularak öldürüldüğü olayın, araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 14 Ekim saat 18.00 sıralarında 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Gülbaş, bindiği 41 T 6018 plakalı taksinin şoförü Murat Karaca'yı darbedip tabancayla 6 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Mustafa Gülbaş, yakalanıp, tutuklandı.
Taksici Murat Karaca'nın tabancayla öldürüldüğü anlara ait görüntülerin araç içi kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, ikili arasında yaşanan tartışma sırasında silahını çeken Gülbaş'ın Karaca'ya ateş ettiği yer aldı.