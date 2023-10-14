Karamürsel'de Taksi Şoförü Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde taksi şoförü Murat Karaca, aracına binen bir kişi tarafından darbedilip tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından şüpheli kaçarken, polis ekipleri çalışma başlattı.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, taksi şoförü Murat Karaca (45), aracına binen bir kişi tarafından darbedilip, ardından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. 41 T 6018 plakalı taksinin sürücüsü Murat Karaca'nın aracına binen kimliği henüz belirsiz kişi, darbettiği taksiciye tabancayla 6 el ateş etti. Şüpheli olay yerinden koşarak kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşlar, taksi sürücüsü Karaca'yı hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Murat Karaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 çocuk babası Karaca'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.