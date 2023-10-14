Karamürsel'de Taksi Şoförü Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, taksi şoförü Murat Karaca'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, kullandığı takside vurulan şoför hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Sokak'ta 41 T 6018 plakalı taksinin sürücüsü Murat Karaca'nın (45) silahla vurulduğunu gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karaca'nın öldüğü belirlendi.

Polis ekipleri, silah sesinin ardından elindeki tabancayla araçtan koşarak uzaklaştığı görülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.