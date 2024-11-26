Üye Girişi
Haberler
Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama

 Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

 Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı

Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki bebeğin annesi tutuklandı
5 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde sır perdesi 6 yıl sonra aralandı

5 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde sır perdesi 6 yıl sonra aralandı

Karamürsel'de SUV Aracın Çarptığı Aydınlatma Direği Yaya Üzerine Düştü

Karamürsel'de SUV Aracın Çarptığı Aydınlatma Direği Yaya Üzerine Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir SUV aracın çarptığı aydınlatma direği, devrilerek 6 yayanın üzerine düştü. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde SUV tipi aracın çarptığı aydınlatma direğinin yayaların üzerine düştüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

İlçe merkezinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 34 GL 6841 plakalı Volkswagen marka SUV tipi araç, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen direk, 6 yayanın üzerine düştü. Savrulan araç ise 41 M 8044 plakalı özel halk otobüsüne çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerinde yoğun kalabalık oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'si Karamürsel Devlet Hastanesi, 4'ü ise Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın direğe çarptığı anlar yer alıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak! İşte listedeki 45 telefon
img

Gözlerden uzak tuttuğu eşi, güzelliğiyle büyülüyor
img

Flörtlerinin yaş aralığını söyledi, yeni bir tartışma başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba okul yok mu? Tabii Spor nasıl izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD yayın linki Ordu okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ordu'da okul yok mu (Ordu Valiliği Açıklaması)? EXXEN canlı maç izle! (ŞİFRESİZ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 26 Kasım EXXEN spor canlı izle Bayburt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Bayburt'ta okul yok mu (Bayburt Valiliği Açıklaması)? İstanbul okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba İstanbul'da okul yok mu (İstanbul Valiliği Açıklaması)? Ankara okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)? Samsun okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Samsun'da okul yok mu (Samsun Valiliği Açıklaması)? Erzurum okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Erzurum'da okul yok mu (Erzurum Valiliği Açıklaması)? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (26 Kasım Salı) Nevşehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Nevşehir'de okul yok mu (Nevşehir Valiliği Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.