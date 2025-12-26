Kocaeli'de otomobil hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-130 kara yolu üzerinde seyreden K.Y. idaresindeki 19 UF 137 plakalı otomobil, A.E. yönetimindeki 77 ADA 346 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin sürücüsü K.Y. ile yolcular M.E. ve Y.A. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçlarda maddi hasar oluşurken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ