Haberler

Kocaeli'de otomobil hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı

Kocaeli'de otomobil hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-130 kara yolu üzerinde seyreden K.Y. idaresindeki 19 UF 137 plakalı otomobil, A.E. yönetimindeki 77 ADA 346 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin sürücüsü K.Y. ile yolcular M.E. ve Y.A. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçlarda maddi hasar oluşurken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Ünlü futbolcunun Noel paylaşımı takipçilerini kızdırdı

Ünlü futbolcunun paylaştığı bu fotoğraf takipçilerini kızdırdı
Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu