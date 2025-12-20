Haberler

Seyir halindeyken alev aldı

Seyir halindeyken alev aldı
Güncelleme:
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin ön kısmında yangın çıktı. Yangın, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

  • Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde D-130 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilin ön kısmında yangın çıktı.
  • Yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
  • Yangın sonucunda otomobilin motor kısmı ve ön tamponu yandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde seyir halindeki otomobilin ön kısmında bilinmeyen sebeple çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, D-130 Karayolu üzerinde meydana geldi. İzmit istikametinden Karamürsel istikametine seyir halinde olan otomobilin ön kısmında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

Alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu bildirdi. Yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu otomobilin motor kısmı ile ön tamponunun yandığı gözlendi.

