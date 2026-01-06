Kocaeli'de ev yangını

Haberler

Güncelleme:
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, elektrik sobasından kaynaklandığı iddialarıyla paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılan incelemelerle belirlenecek.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının elektrik sobasından kaynaklandığı öne sürülürken, kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Olay, Kayacık Mahallesi 2293. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının elektrik sobasından kaynaklandığı iddia edildi. Yangın üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının elektrik kaynaklı olabileceğini değerlendirirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

