Karaman'da Yağmur Sonrası Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 23.50 sıralarında Prof. Dr. Halil Cin Caddesi Üniversite Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D. yönetimindeki 70 DL 822 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü R.D. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN