Karaman'da tarihi eser operasyonu: 6 tutuklama

Karaman'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda uyuşturucu maddeler ve tarihi eserler ele geçirilirken, aranan 47 kişiden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-27 Şubat tarihleri arasında sorumluluk bölgelerinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 15 bin 275 kişi ve 7 bin 30 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimlerde ayrıca 793 adet sentetik ecza hap, 32 kök skunk bitkisi, 47 gram skunk maddesi, kenevir tohumu, 2 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tarihi eser niteliğinde tüfek, 162 adet bandrolsüz sigara, 2 adet tarihi eser niteliğinde hançer, 3 adet fosil, 1 adet dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - KARAMAN

