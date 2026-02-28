Haberler

Karaman'da tarihi eser operasyonu: 6 tutuklama

Karaman'da tarihi eser operasyonu: 6 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, uyuşturucu maddeler ve tarihi eserler ele geçirildi. Aranan 47 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karaman'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda uyuşturucu maddeler ve tarihi eserler ele geçirilirken, aranan 47 kişiden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-27 Şubat tarihleri arasında sorumluluk bölgelerinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 15 bin 275 kişi ve 7 bin 30 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimlerde ayrıca 793 adet sentetik ecza hap, 32 kök skunk bitkisi, 47 gram skunk maddesi, kenevir tohumu, 2 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tarihi eser niteliğinde tüfek, 162 adet bandrolsüz sigara, 2 adet tarihi eser niteliğinde hançer, 3 adet fosil, 1 adet dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Afganistan'a savaş ilan eden Pakistan'dan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı

Savaşı resmen ilan eden taraftan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar
ABD'nin İran'ı kuşatan askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler

İran'ı kuşatan dev askeri yığınağı ABD'nin can düşmanı ifşa etti
6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti

6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncudan acı haber
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir

Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu

ABD'nin en pahalı hava aracı kayboldu, hem de bakın hangi ülkede