Karaman'da jandarmanın yakaladığı 6 kişi tutuklandı
Karaman'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği geniş çaplı denetimlerde uyuşturucu maddeler ve kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi. Aranan 45 kişiden 6'sı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Şubat-7 Mart 2026 tarihleri arasında sorumluluk bölgelerinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 14 bin 186 kişi ve 3 bin 610 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denetimlerde ayrıca, metamfetamin, 34 gram bonzai, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Jandarma, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - KARAMAN