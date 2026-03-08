Haberler

Karaman'da jandarmanın yakaladığı 6 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Karaman'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği geniş çaplı denetimlerde uyuşturucu maddeler ve kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi. Aranan 45 kişiden 6'sı tutuklandı.

Karaman'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda uyuşturucu maddeler ve kaçak kazı malzemeleri ele geçirilirken, aranan 45 kişiden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Şubat-7 Mart 2026 tarihleri arasında sorumluluk bölgelerinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 14 bin 186 kişi ve 3 bin 610 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimlerde ayrıca, metamfetamin, 34 gram bonzai, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
