Karaman'da 108 araç trafikten men edildi

Karaman'da polisin yaptığı uygulamalarda 108 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 16-24 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda 3 bin 323 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.

Trafik uygulamalarında ise ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanan 36 sürücüye, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 17 sürücüye ve alkollü araç kullanan 7 sürücüye işlem yapıldı. Denetimlerde 108 araç trafikten men edilirken, 9 sürücünün ehliyetine el konuldu. Yapılan asayiş ve narkotik uygulamalarında 2 adet ruhsatsız tüfek, 17 adet kesici ve delici alet, 983 gram esrar, 23 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve uygulamaların gece gündüz aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - KARAMAN

