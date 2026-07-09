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Otomobil tıra arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Otomobil tıra arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
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Karaman'da seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da otomobilin seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. idaresindeki 42 DRZ 11 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Yavuz E. yönetimindeki 18 DE 855 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle refüje savrulan otomobildeki sürücü A.U. ile araçta yolcu olarak bulunan E.Y.Ö. ve M.A. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücü A.U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı anlatan tır sürücüsü Yavuz E., "Normal şeridimde giderken bir fren sesi duydum ve araç tırın arkasına vurdu. Yolu açmak için tırı sağa çektim. Ambulans geldi, yaralıları hastaneye götürdü" dedi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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