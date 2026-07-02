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Bataryası değiştirilmek istenen cep telefonu bir anda alev aldı

Bataryası değiştirilmek istenen cep telefonu bir anda alev aldı
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Karaman'da bir telefon tamircisinde, şişmiş bataryanın değişimi sırasında alev alması paniğe yol açtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan olmadı.

Karaman'da cep telefonunun bataryası değiştirildiği sırada alev alması kısa süreli paniğe neden oldu. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Külhan Mahallesi Yeni Minare Caddesi üzerinde bulunan bir telefon tamircisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen bir müşteri, telefonunun arka kapağının kırık ve bataryasının şiş olduğunu belirterek değişim yapılmasını istedi. Teknik servis sahibi Hüseyin Nam, bataryanın şiş olması nedeniyle patlama ve yanma riski bulunduğunu müşteriye anlattı. Buna rağmen işlem yapılmasının istenmesi üzerine telefonun kapağı ısıtılarak çıkarılmak istendiği sırada batarya bir anda alev aldı. Dumanların yükselmesiyle kısa süreli panik yaşanırken, telefon tamircisi kendisini dışarı attı. İş yerinde yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, cep telefonunda maddi hasar oluştu.

"Canımızı zor kurtardık"

Olay anını anlatan teknik servis sahibi Hüseyin Nam, "Sabah saat 10.00 sıralarında bir müşteri geldi. Cihazının arka kapağının kırık ve pilinin şiş olduğunu söyledi. Biz de kendisine bu pilin patlama riski olduğunu anlattık. Kapağı ısıtıp çıkaracağımız sırada pil bir anda alev aldı. Canımızı zor kurtardık. Allah'tan kimseye bir şey olmadı" dedi. Şişmiş bataryaların ciddi tehlike oluşturduğunu belirten Nam, "Buradan çıkarılması gereken ders şu; piller şiştiği zaman mutlaka en kısa sürede değiştirilmesi gerekiyor. Özellikle arka kapağı kırık cihazlar bekletilmemeli ve en yakın servise götürülmeli. Bu olay evde yaşansaydı koltuğa, yatağa, prize ya da çocuklara zarar verebilirdi. Büyük bir tehlike atlatıldı" diye konuştu.

Nam, yangında telefonun iç parçalarının zarar gördüğünü ifade ederek, "Hoparlör, batarya, ara filmler, yan tuşlar ve kasa zarar gördü. Allah'tan olay burada yaşandı. Evde olsa çok daha büyük sonuçlar doğurabilirdi" ifadelerini kullandı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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