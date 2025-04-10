Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar

İşte Trump'ın ticaret savaşında aldığı kararlar
Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti

Çin'in misillemesine Trump'ın yanıtı sert oldu, vergiyi yine artırdı
Benzine büyük indirim geldi

Benzine büyük indirim geldi
Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi

Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi

Karaman'da Park Halindeki Otomobil Yangınından Vatandaşlar Müdahale Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da sabah saatlerinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevredekilerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay yerine itfaiye ve polis çağrıldı, yangının elektrik kablosunun şase yapması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Karaman'da park halindeki otomobil yandı

KARAMAN - Karaman'da park halindeki otomobilde çıkan yangın çevredeki vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi içerisinde park halindeki 42 KR 459 plakalı otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi vatandaşlar tarafından söndürülen otomobilde inceleme yaptı. Elektrik kablosunun şase yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangında, otomobilde maddi hasar oluştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.