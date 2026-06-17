Haberler

Otomobille çarpışan üç tekerlekli bisiklet devrildi: Kazada anne ve kızı yaralandı

Otomobille çarpışan üç tekerlekli bisiklet devrildi: Kazada anne ve kızı yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da bir otomobil ile üç tekerlekli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bisiklet sürücüsü anne ve kızı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da otomobil ile çarpışan üç tekerlekli bisiklet devrildi. Kazada anne ve kızı yaralandı.

Kaza, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 764. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.E. idaresindeki 34 PIA 792 plakalı otomobil ile N.K.'nin (41) kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan elektrikli bisiklet devrildi. Kazada, bisiklet sürücüsü N.K. ile kızı S.K. (21) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi

Kritik toplantıya saatler kala flaş gelişme! CHP'de vekil sayısı düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalp krizi artık 20’li yaşları da tehdit ediyor: Gencim deyip sağlığını ihmal etmeyin!

Sakın “Gencim” demeyin! Artık her yaşı tehdit ediyor
32 suç örgütüne eş zamanlı baskın! Banka hesaplarındaki hareketlilik dudak uçuklattı

24 ilden görüntü yağıyor! Hesaplarındaki rakam dudak uçuklattı
Doğada toplamak yasak, tarlada yetiştiren zengin oluyor: 13 bin liraya satılıyor

Toplaması yasak, yetiştiren zengin oluyor
107 günlük savaş sonrası İran'a dev ekonomik piyango

107 günlük savaşı kim kazandı? Bu tablo her şeyi anlatıyor
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu

Sizce bu normal mi? Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Bir de doktor olacak! Yaptıkları yüz kızarttı

Bir de doktor olacak! Yaptıkları yüz kızarttı
Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba