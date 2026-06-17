Otomobille çarpışan üç tekerlekli bisiklet devrildi: Kazada anne ve kızı yaralandı

Karaman'da otomobil ile çarpışan üç tekerlekli bisiklet devrildi. Kazada anne ve kızı yaralandı.

Kaza, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 764. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.E. idaresindeki 34 PIA 792 plakalı otomobil ile N.K.'nin (41) kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan elektrikli bisiklet devrildi. Kazada, bisiklet sürücüsü N.K. ile kızı S.K. (21) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı