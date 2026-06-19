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Karaman'da engelli kadın ot temizlerken yangında öldü

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Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 76 yaşındaki ortopedik engelli kadın, evinin bahçesindeki kuru otları temizlemek isterken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 76 yaşındaki ortopedik engelli kadın, evinin bahçesindeki kuru otları temizlemek isterken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Ayrancı ilçesi Yeni Mahalle Şehit Asker Ali İnceer Sokak'taki müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeker ve tansiyon hastası ortopedik engelli Havva Aydemir (76), evinin bahçesindeki kuru otları temizlemek amacıyla yaktığı ateş kısa sürede büyüdü. Alevlerin arasında kalan yaşlı kadını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Havva Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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