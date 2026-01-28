Haberler

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da polisin yaptığı bir narkotik baskınında 1 kilo 492 gram esrar ve 165 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şahsın ev sahibi gözaltına alındı.

Karaman'da polisin bir evde narkotik köpeğiyle yaptığı aramada esrar ve kenevir tohumu ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada T.D., isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, şahsın şehir merkezindeki ikametinde Daisy isimli narkotik köpeğiyle yaptığı aramada plastik bidonlara koyulmuş 1 kilo 492 gram esrar, 165 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen ev sahibi T.D.'nin işlemleri sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı

Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de büyük ters köşe! 'Golcü gelecek' derken yıldız isim gidiyor

F.Bahçe'de büyük ters köşe! "Golcü gelecek" derken yıldız isim gidiyor
Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ülke tarihine geçti! Baskın yapılan denizaltıdan neler çıktı neler
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Fenerbahçe'de büyük ters köşe! 'Golcü gelecek' derken yıldız isim gidiyor

F.Bahçe'de büyük ters köşe! "Golcü gelecek" derken yıldız isim gidiyor
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
46 ilde dev operasyon! 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı

46 ilde dev operasyon! 151 şüphelinin telefonundan aynı uygulama çıktı