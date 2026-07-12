Otomobille çarpışan motosiklet şarampole savruldu: 1 yaralı

Karaman'da otomobille çarpışarak şarampole savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saat 22.00 sıralarında Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. yönetimindeki 06 FFU 466 plakalı Volkswagen marka otomobil ile İ.Ç. idaresindeki 70 ACH 664 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole savrulan motosikletin sürücüsü İ.Ç. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı