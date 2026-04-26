Karaman'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Karaman'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 23.50 sıralarında Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. (22) idaresindeki 70 ACF 721 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kazanın motosiklete başka bir aracın çarpması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı