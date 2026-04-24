Karaman'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Karaman'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 5. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ç. idaresindeki 70 ACT 593 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, götürdüğü yemekler yola döküldü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı