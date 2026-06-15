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Karaman'da motosikletle bisiklet çarpıştı: 1 ölü

Karaman'da motosikletle bisiklet çarpıştı: 1 ölü
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Karaman'da motosikletle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Mehmet Bozkır, hastanede hayatını kaybetti.

Karaman'da motosikletle elektrikli bisikletin çarpıştı. Kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Mehmet Bozkır, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki 70 ACN 884 plakalı motosiklet ile Mehmet Bozkır'ın (65) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü Mehmet Bozkır, olay yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Bozkır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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