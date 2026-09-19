Karaman'da köpeğe çarpmamak isteyen kadın sürücü bariyerlere çarpıp yaralandı

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Karaman'da yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan kadın sürücünün kullandığı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole indi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Karaman-Ereğli kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki 38 UZ 102 plakalı Opel marka otomobilin önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce bariyerlere çarptı, ardından şarampole indi.

Kazada kadın sürücü H.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı