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Karaman'da karşı şeride geçen pikap park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı

Karaman'da karşı şeride geçen pikap park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı
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Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, refüjdeki aydınlatma lambasını devirip karşı şeride geçerek park halindeki 3 araca çarptı. Kazada pikaptaki bir yolcu yaralandı.

Karaman'da karşı şeride geçerek park halindeki 3 araca çarpan pikaptaki 1 yolcu yaralandı.

Kaza, gece saat 23.50 sıralarında Yeşilada Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T.Ö. idaresindeki 06 FAT 544 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjdeki aydınlatma lambasını deviren araç, karşı şeride geçerek park halindeki 3 araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan park halindeki araçlardan birinin sağ arka tekerleği yerinden koptu. Kazada pikapta yolcu olarak bulunan S.Ç. isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan pikabın virajı alamayarak karşı şeride geçtiği görüldü. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYahya Demirel:

ay tanrım ne korkulu bir olay! keşke sürücüler daha dikkatli olsalardı! ama bazıları da abarttıyo ya bir kaza oldu diye dünyada kiyamet kopmuş gibi davranıyolar

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Haber YorumlarıHande Gümüşay:

eskiden böyle şeyler olmazdı şoförler daha dikkatli kullanırdı arabalarını şimdi hız yapıyo herkes

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Haber YorumlarıElif Çiler Yavuz:

bu saatte yol da boş değil mi niye karşı şeride geçti anlamadım ya

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