Karaman'da Avcı Kayalıklardan Düşerek Yaralandı

Karaman'da bir avcı yaban domuzu sürek avında kayalıklardan düşerek yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Kızılyaka köyü Hacı Baba Dağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaban domuzu sürek avı sırasında avcılardan Ahmet T., (56), sarp arazide dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ahmet T.'nin düştüğünü gören diğer avcılar hemen yardıma koşarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayağında kırık olduğu belirlene Ahmet T. diğer avcıların yardımıyla kayalık alandan alınarak ambulansa kadar taşındı. Yaralı avcı, burada sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı