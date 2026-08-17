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Karaman'da Avcı Kayalıklardan Düşerek Yaralandı

Karaman'da Avcı Kayalıklardan Düşerek Yaralandı
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Karaman'ın Kızılyaka köyü Hacı Baba Dağı'nda yaban domuzu sürek avı sırasında 56 yaşındaki Ahmet T., sarp arazide dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ayağında kırık oluşan avcı, diğer avcıların yardımıyla kayalık alandan çıkarılarak ambulansa taşındı ve ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Karaman'da bir avcı yaban domuzu sürek avında kayalıklardan düşerek yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Kızılyaka köyü Hacı Baba Dağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaban domuzu sürek avı sırasında avcılardan Ahmet T., (56), sarp arazide dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ahmet T.'nin düştüğünü gören diğer avcılar hemen yardıma koşarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayağında kırık olduğu belirlene Ahmet T. diğer avcıların yardımıyla kayalık alandan alınarak ambulansa kadar taşındı. Yaralı avcı, burada sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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