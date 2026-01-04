Karaman'da aranan 21 kişiden 4'ü tutuklandı

Karaman'da jandarmanın yaptığı uygulamalarda aranan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 26 Aralık - 1 Ocak tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 12 bin 100 kişi sorgulanırken, 21'inin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 21 kişiden 4'ü tutuklandı. Denetimlerde ayrıca 429 gram esrar maddesi, sentetik ecza hap, 10 gram bonzai ve iskambil kağıdı malzemeleri ele geçirildi. Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN