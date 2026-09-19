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Karaman'da inşaatın kazı alanına uçan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Karaman'da inşaatın kazı alanına uçan otomobilde 2 kişi yaralandı
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Karaman'da seyir halindeki otomobil, yapımı devam eden inşaatın kazı alanına uçtu ve araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, yakınların uyarı levhası yok iddiası üzerine yola güvenlik şeridi çekildi.

Karaman'da bir otomobilin yapımı devam eden inşaatın kazı alanına uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 1852. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed K. (30) idaresindeki 70 ACY 886 plakalı Seat marka otomobil, seyir halindeyken yapımı devam eden bir inşaatın kazı alanına uçtu. Kazada sürücü Muhammed K. ile araçta yolcu olarak bulunan Orhan K. (27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin bir anda inşaatın kazı alanına uçtuğu görülüyor.

Kazayı duyarak olay yerine gelen yaralıların yakınları, yolda trafik uyarı levhası ve güvenlik şeridi bulunmadığını ileri sürerek tepki gösterdi. Tepkilerin ardından olay yerine gelen zabıta ekipleri, yola güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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