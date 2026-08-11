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Karaman'da kavşakta çarpışma: 5 yaralı

Karaman'da kavşakta çarpışma: 5 yaralı
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Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi 1825. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 06 CFK 027 plakalı BMW marka otomobil ile U.D. yönetimindeki 01 EIZ 99 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan her iki otomobilde savrularak kaldırıma çıktı. Kazada, 06 CFK 027 plakalı otomobilin sürücüsü M.A. ile her iki araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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