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Karaman'da silahlı saldırı: Eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiyi vurdu

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Karaman'da eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen hastane müdürünü av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan S.Y. tutuklandı.

Karaman'da ilçe devlet hastanesi müdürünü av tüfeğiyle bacağından vurarak ağır yaralayan şahıs tutuklanırken, gözaltına alınan eşi hakkında ev hapsi kararı verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, S.Y. (27), eşiyle yasak ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü Kazımkarabekir İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Ş.D.'yi eşine telefonla arattırarak evine çağırdı. Eve gelen Ş.D. ile S.Y. arasında tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİ İLE VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y., av tüfeğiyle Ş.D.'yi sol bacağından vurdu. Yaralı Ş.D., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine, oradan da hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi. Şüpheli S.Y. ile sağlık müdürlüğünde personel olan eşi H.Y. polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi H.Y. hakkında ev hapsi kararı verildi. Öte yandan, Konya'da tedavisi devam eden Ş.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Karaman'da silahlı saldırı: Eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiyi vurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih:

Neden vurupta ceza aliyosunki kardeşim...yüzlerine tükür ikisinince Boşa gitsin...öyle insanlar için kaç yıl hapis yicen şimdi...yazık degilmi sana Degermi öyle insanlar için gençliğini harcadın....değse bari

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