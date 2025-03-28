2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında

Otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor

Dünyaca ünlü bankacılık devinden Türkiye'ye dev yatırım
İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'da iki metro istasyonu kapatıldı
Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var

Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var

Karaman'da Hafif Ticari Araçla Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Mut Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 06 HD 757 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile A.C. yönetimindeki 70 AAG 858 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü A.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title