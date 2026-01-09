Karaman'da fırtınada uçan çatının altında kalarak yaşamını yitirdi

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle uçan çinko çatının altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.50 sıralarında ilçeye bağlı Böğecik köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırın çinko çatısının bir bölümü şiddetli fırtınaya dayanamayarak uçtu. O sırada ahırda bulunan Süleyman Karamanoğlu (58) üzerine uçan çatının altında kaldı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Süleyman Karamanoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karamanoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN