Haberler

Karaman'da fırtınada uçan çatının altında kalarak yaşamını yitirdi

Karaman'da fırtınada uçan çatının altında kalarak yaşamını yitirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde şiddetli fırtına sonucu uçan çinko çatının altında kalan 58 yaşındaki Süleyman Karamanoğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle uçan çinko çatının altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.50 sıralarında ilçeye bağlı Böğecik köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırın çinko çatısının bir bölümü şiddetli fırtınaya dayanamayarak uçtu. O sırada ahırda bulunan Süleyman Karamanoğlu (58) üzerine uçan çatının altında kaldı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Süleyman Karamanoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karamanoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

7 dev şirkete şafak baskını! Gözaltılar var
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
'Veliaht prense' Trump'tan soğuk duş: Görüşmeyi düşünmüyorum

Veliaht prense Trump'tan soğuk duş! Video izlenince havaya girmişti