Fırının bacasında çıkan yangın korkuttu

Karaman'da bir fırının bacasında çıkan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Cedit Mahallesi 325. Sokak üzerinde bulunan bir fırının bacasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fırının bacasından yoğun dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bacada çıkan küçük çaplı yangına müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bacada soğutma ve inceleme çalışması yaptı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı