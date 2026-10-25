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Karaman'da elektrikli bisiklet ticari araca çarptı, 16 yaşındaki sürücü yaralandı

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Karaman'da elektrikli bisiklet ticari araca çarptı, 16 yaşındaki sürücü yaralandı
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Karaman Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde elektrikli bisiklet, aynı yönde seyreden hafif ticari araca arkadan çarptı; 16 yaşındaki sürücü yaralandı. Yaralı çocuk, vatandaşların yardımıyla ambulansa taşınarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Karaman'da seyir halindeki hafif ticari araca arkadan çarpan elektrikli bisikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaralandı. Yaralı çocuğun ambulansa taşınması sırasında sağlık ekiplerine çevredeki vatandaşlar da yardım etti.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. (16) idaresindeki elektrikli bisiklet, aynı yönde seyreden N.Ö. yönetimindeki 68 KE 415 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralının ambulansa taşınması sırasında sağlık personelinin çevredeki vatandaşlara, "Dostlar, bir yardım edin" diyerek seslenmesi üzerine vatandaş hemen yardıma koştu. Ambulansa alınan yaralı çocuk daha sonra kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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