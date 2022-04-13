Karaman'da ayılar arı kovanlarını parçaladı - Haberler

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Karaman'da ayılar arı kovanlarını parçaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Karaman'da ayılar arı kovanlarını parçaladı

Karaman'da ayıların saldırısına uğrayan arı kovanları parçalanarak kullanılamaz hale geldi.

Karaman'da ayıların saldırısına uğrayan arı kovanları parçalanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün merkeze bağlı Kalaba köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arıcılık işiyle uğraşan Ahmet Levent, 50'ye kakın arı kovanını önceki gün köy yakınlarında dağlık araziye bıraktı. Araziye koyduğu kovanları 1 gün sonra kontrole giden Ahmet Levent, kovanların tamamının kırılarak parçalandığını gördü. Yapılan incelemede kovanların ayılar tarafından parçalandığı anlaşıldı. Köylüler, ayı ve domuzların sık sık köylerine gelerek arı kovanlarına ve ekili arazilere zarar verdiklerini söyledi. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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