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Karaman'da 2 bin 802 kök kenevir ele geçirildi

Karaman'da 2 bin 802 kök kenevir ele geçirildi
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Karaman İl Jandarma Komutanlığı'nın 22 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 2 bin 802 kök kenevir ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 140 şahıs yakalanırken, 13'ü tutuklandı.

Karaman'da 2 bin 802 kök kenevir ele geçirilirken, yakalanan 140 şahıstan 13'ü tutuklandı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla 22 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda 51 bin 156 şahıs ile 12 bin 905 araç sorgulandı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) başta olmak üzere asayiş ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde aranan 140 şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denetimler esnasında yapılan aramalarda ise metamfetamin, sentetik hap, esrar maddesi, 2 bin 802 kök kenevir, uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 2 adet dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlılıkla devam edileceği bildirildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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