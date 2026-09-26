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Karaman'da 16 yaşındaki bisikletliye plakası belirsiz araç çarptı, sürücü aranıyor

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Karaman'da 16 yaşındaki bisikletliye plakası belirsiz araç çarptı, sürücü aranıyor
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Karaman'da plakası belirlenemeyen bir aracın çarptığı bisikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaralandı. Yaralı çocuk hastanede tedavi altına alınırken, olay yerinden ayrılan araç sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Karaman'da plakası henüz belirlenemeyen bir aracın çarptığı bisikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Kaza, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle seyir halinde olan Oğuz Kaan Ş. (16), plakası henüz belirlenemeyen bir aracın bisiklete temas etmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada yola savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, bisiklete çarptıktan sonra olay yerinden ayrılan aracın sürücüsünü ve aracın tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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