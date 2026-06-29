Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.H.T., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.T., Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı