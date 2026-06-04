Karaköprü'de aranan şahıs yakalandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.B., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.B. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Ekiplerin icra ettiği faaliyet sonucu yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı