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Karaköprü'de aranan şahıs yakalandı

Karaköprü'de aranan şahıs yakalandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.B., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.B. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin icra ettiği faaliyet sonucu yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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