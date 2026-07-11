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Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.B.D. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.B.D. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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