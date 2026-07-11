Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.B.D. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı