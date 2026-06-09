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Motosikletli saldırgan dehşet saçtı: 5 el ateş açıp kaçtı

Motosikletli saldırgan dehşet saçtı: 5 el ateş açıp kaçtı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde motosikletli bir kişi, Ö.T.'ye silahlı saldırı girişiminde bulundu. 5 el ateş eden saldırgan kaçarken, kurşunlar araç ve duvara isabet etti. Ö.T. yara almadan kurtuldu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişiye silahlı saldırı girişiminde bulunan motosikletli 5 el ateş açıp kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Uzun Mehmet Mahallesi Çavdarlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, siyah renkli motosikletle olay yerine gelen, siyah mont ve siyah kask taktığı belirtilen şüpheli, Ö.T.'ye tabancayla peş peşe ateş açtı. Şüphelinin silahından çıkan mermilerden bazıları park halindeki bir otomobil ile apartman duvarına isabet ederken, Ö.T. saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırının ardından motosikletli şüpheli hızla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri incelemesi yapan ekipler saldırıya uğrayan Ö.T. ile görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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