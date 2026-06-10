Haberler

Karadeniz'de iki ticari gemiye saldırı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Limanlar İdaresi, Karadeniz seyrüsefer koridorunda Panama ve Barbados bayraklı iki ticari geminin saldırıya uğradığını, hasar oluştuğunu ancak can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Odessa Bölge Valisi, saldırıların Rus İHA'ları tarafından yapıldığını öne sürdü.

Ukrayna Limanlar İdaresi, Karadeniz'deki seyrüsefer koridorunda ilerleyen Panama ve Barbados bayraklı iki ticari geminin saldırıya uğrayarak hasar gördüğünü açıkladı.

Ukrayna Limanlar İdaresi, seyrüsefer koridorunda hareket eden Panama ve Barbados bayraklı iki ticari geminin saldırıya uğradığını ve gemilerde hasar meydana geldiğini duyurdu. Açıklamada gemilerden birinin Ukrayna ihracatı açısından kritik öneme sahip Odessa Limanı'na metal yüküyle geldiği, diğerinin ise tahıl taşıdığı ve limandan ayrıldığı sırada hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamaya göre; gemilerden birinde yangın çıktı, ancak mürettebat tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, her iki gemi de yolculuğuna devam etti.

Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper yaptığı açıklamada, saldırıların Rus insansız hava araçları (İHA) tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Kiper, "Düşman, Odessa bölgesini terörize etmeye devam ediyor ve Ukrayna deniz koridorunun işleyişini bozmayı amaçlıyor" dedi.

Oleh Kiper ayrıca, Rus İHA'larının Odessa bölgesinin güneyine birkaç dalga halinde saldırılar düzenlediğini, sivil hedeflerin ve enerji altyapısının vurulduğunu da söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum

A takımını kaybediyor! Özel'den ihraç kararlarına zehir zemberek tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor yeni teknik direktörünü açıkladı

İşte Amedspor'un yeni teknik adamı
TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, eski hakem Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı

Ankaragücü, Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan BYD açıklaması: Firmanın yükümlülükleri hala geçerli

Bakanlıktan dünya devinin askıya aldığı fabrika projesi için açıklama
Yapay zeka destekli la kendisini MİT'le irtibatlı gibi gösteren şüpheliye gözaltı

Fotoğraflardaki acayiplik fark edilince anında gözaltına alındı
İran: Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak

İran'dan bu kez tüm dünyayı alarma geçirecek tehdit
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı

35 yıl boyunca topladı! Daire parası teklif ettiler yine de satmadı
Ne Vedat ne de Guirassy! Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor

Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha