- Karadeniz'de karaya oturan gemide yük tahliye çalışması başlatıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde sürüklenerek karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması çalışmaları çerçevesinde yükler tahliye edilmeye başlandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'ın Pire Limanından Gürcistan'ın Poti Limanına giden Antigua Barbuda bayraklı Maren adlı konteyner gemisi, 2 Nisan tarihinde Kastamonu'nun Cide'nin Alayazı köyü mevkiinde sürüklenerek karaya oturdu. Gemide bulunan personelin ihbarı üzerine İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri geminin olduğu bölgeye giderek tedbir aldı.

Gemide bulunan 14 personelden 13'ü ekipler tarafından tahliye edilerek Cide ilçesinde otele yerleştirildi. Gemi kaptanı ise gemiyi terk etmedi. Karaya oturması sebebi ile alt kısmında yırtık oluşan gemide onarım çalışması yapıldı.

Son olarak gemide yük boşaltma çalışması başlatıldı. İlk olarak gemideki yakıt tahliye edilirken, şimdi de gemideki konteynerler vinçli bir gemi ile tahliye ediliyor. Yüklerin tahliye edilmesinin ardından geminin römorkör yardımı ile çekileceği öğrenildi.

Gemideki çalışmalarla ilgili bilgi veren Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, "Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Gürcistan'ın Poti Limanı'na giden Maren adlı konteyner gemisi Alayı köyü mevkiinde karaya oturmuştur. Dümen kilitlenmesi nedeniyle kıyıya sürüklendiği değerlendirilen gemiden personeli tahliye edilmiş olup konteyner tahliye çalışmaları ise devam etmektedir" dedi.