Karaçi'de mutfak tüpü patlamasıyla çöken binadan 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan'ın Karaçi kentindeki Mahmudabad bölgesinde mutfak tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın ardından bir bina çöktü. Çöken binadan 3'ü kadın, 1'i çocuk 5 kişi kurtarıldı; yanık nedeniyle yaralanan 2 kişiden biri hastaneye kaldırıldı.
Pakistan'ın Karaçi kentinde mutfak tüpünün patlaması sonucu bir bina çöktü, 2 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 5 kişi kurtarıldı.
Pakistan'ın Karaçi kentindeki Mahmudabad bölgesinde bir bina meydana gelen patlamanın ardından çöktü. İhbar üzerine arama-kurtarma ekipleri, afet müdahale aracı ve ambulansla olay yerine sevk edildi. Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre mutfak tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın ardından çöken binadan 3'ü kadın, 1'i çocuk olmak üzere 5 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Olayda 2 kişinin yanık nedeniyle yaralandığı belirtildi. Yaralılardan birinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı açıklandı.