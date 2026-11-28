Pakistan'ın Karaçi kentinde mutfak tüpünün patlaması sonucu bir bina çöktü, 2 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 5 kişi kurtarıldı.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Mahmudabad bölgesinde bir bina meydana gelen patlamanın ardından çöktü. İhbar üzerine arama-kurtarma ekipleri, afet müdahale aracı ve ambulansla olay yerine sevk edildi. Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre mutfak tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın ardından çöken binadan 3'ü kadın, 1'i çocuk olmak üzere 5 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Olayda 2 kişinin yanık nedeniyle yaralandığı belirtildi. Yaralılardan birinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı