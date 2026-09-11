Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ergün Özenci atandı

Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanırken, Karacabey'de 3 yıldır İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ergün Özenci, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi yaşandı. Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanırken, yaklaşık 3 yıldır Karacabey'de İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ergün Özenci, Karacabey'in yeni İlçe Emniyet Müdürü oldu.

Geçtiğimiz günlerde 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden Özenci'nin, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanması ilçede memnuniyetle karşılandı. Karacabey'de görev yaptığı 3 yıllık süre içerisinde özellikle asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Özenci, görev süresince vatandaşlarla kurduğu iletişim ve ilçedeki çalışmalarındaki etkinliğiyle Karacabey halkının takdirini kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı