Bursa'da 15 yaşındaki çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Karacabey ilçesindeki Bakırköy kavşağında gerçekleşti. Süleyman Z. (51) idaresindeki 10 AIY 922 plakalı araç, Mustafa K.'nin (28) kullandığı 16 FR 542 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle 10 AIY 922 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Furkan Altın olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Süleyman Z. ise yaralı olarak olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA