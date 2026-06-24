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Bursa'da çiftlik yangını: 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Bursa'da çiftlik yangını: 4 büyükbaş hayvan telef oldu
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu, 2 bin balya saman küle döndü. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek ahıra sıçradı, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu, 2 bin balya saman küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Taşpınar Mahallesi'nde İbrahim Kılıç'a ait çiftliğin samanlık bölümünde saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ahır ve çevre alanlara sıçradı. Yangının büyümesiyle birlikte çiftlikte bulunan toplam 25 büyükbaş hayvandan 4'ü telef oldu. Yaralı 7 büyükbaş hayvan için bölgeye veteriner hekimler sevk edildi. Öte yandan, çiftlikte depolanan yaklaşık 2 bin balya saman da küle döndü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin çevredeki yapılara ve ormanlık alana sıçramaması için yoğun bir söndürme çalışması başlatan ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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