Karaburun Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, yurt dışına kaçmaya çalışan 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak karaya çıkartıldı. Yakalananlar arasında 7 çocuk da bulunuyor.
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmak isteyen lastik bot içerisindeki 7'si çocuk 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan saat 01.55'te, Karaburun ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-7) tarafından tespit edilen hareketli lastik botu durdurdu. Lastik bot içerisindeki 7'si çocuk 33 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkartıldı.
Senegal, Afganistan, İran ve Sudan asıllı oldukları öğrenilen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa