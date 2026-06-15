Yola saçılan tuğlalar ulaşımı tek yöne düşürdü

Karabük-Yenice kara yolunda seyir halindeki tırdan düştüğü iddia edilen tuğlalar nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Balıkısık Orman Deposu mevkiinde kara yoluna saçılan tuğlaları fark eden sürücüler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Yolun bir bölümünü kaplayan tuğlalar nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin yolda yaptığı temizlik çalışmasının ardından tuğlalar kaldırılarak trafik akışı normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı