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Karabük-Yenice Karayolu'nda Heyelan Sonrası Ulaşım Aksadı

Karabük-Yenice Karayolu'nda Heyelan Sonrası Ulaşım Aksadı
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Karabük Yenice karayolu üzerinde meydana gelen heyelan, yamaçtan düşen kayalar nedeniyle yolu kısmen kapattı. Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle yol yeniden açıldı.

Karabük Yenice karayolu üzerinde yağışlar sonrası yamaçtan koparak yola düşen kayalar ulaşımın aksamasına neden oldu. Kısa süreli olarak trafiğe kapanan yol karayolları ekiiplerinin çalışması sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

Karabük - Yenice Karayolu Alaçam Tüneli mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kayalar, yola düştü. Bu sırada yoldan herhangi bir aracın geçmemesi,muhtemel bir facianın önüne geçti. Tek şeridi kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ve İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri kaya parçalarını yoldan kaldırması sonucu kara yolu tamamen ulaşıma açıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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