Karabük-Yenice Karayolu'nda Hatalı Sollama Kazadan Kurtuldu
Karabük istikametine seyir eden bir otomobil, hatalı sollama yaparken karşı yönden gelen araçla çarpışma tehlikesi atlattı. O anlar araç kamerasına yansıdı.
Karabük- Yenice Karayolu'nda hatalı sollama yapan bir aracın, karşı yönden gelen otomobille çarpışma tehlikesi yaşadığı anlar araç kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametine istikametine seyir halinde olan bir otomobil, önündeki uzun araçlara rağmen hatalı sollama yaptı. Hatalı sollama yaparken hızı yavaşlayan otomobil, karşıdan istikametten gelen araçla çarpışmaktan son anda kurtuldu.
O anlar araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde Yenice istikametine seyir halinde olan aracın, fren yaparak durduğu ve bir süre sonra yoluma devam ettiği görülüyor. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa